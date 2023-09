Usa: sciopero Uaw, squadra Casa Bianca attesa a Detroit a inizio settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì il presidente ha dichiarato che “nessuno vuole uno sciopero”, aggiungendo però di “rispettare il diritto dei lavoratori a utilizzare gli strumenti che hanno a disposizione” e di comprendere “la frustrazione dei lavoratori, che si sono sempre adoperati per il bene dell’industria, anche durante la pandemia” e che “per questo motivo, meritano una giusta porzione dei benefici che hanno contribuito a creare per le aziende”. Biden ha auspicato un ritorno al tavolo negoziale per concordare un nuovo contratto di lavoro, che “sostenga i lavoratori e la classe media”. (segue) (Was)