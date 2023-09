Migranti: fonti Fd'I, oggi grandissima vittoria governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi registra "una grandissima vittoria del governo Meloni che ha portato la presidente Ue Ursula Von der Leyen e buona parte dell'Europa a sposare la linea italiana in tema di contrasto all'immigrazione illegale". Lo rilevano fonti di Fratelli d'Italia. "In particolare – continuano da Fratelli d'Italia - non sfugge che quando la presidente Von der Leyen dichiara che 'dobbiamo decidere noi chi entra in Ue e in base a quali circostanze, di certo non i trafficanti' utilizza espressioni da sempre tipiche di Giorgia Meloni. Importantissima, inoltre, l'apertura fatta dalla presidente Ue alla richiesta di una missione navale europea per contrastare le partenze illegali e i trafficanti di esseri umani, proposta che sarà formalizzata da Giorgia Meloni al prossimo Consiglio europeo informale di ottobre. Il presidente della Ue - proseguono - si spinge addirittura, al sesto punto del suo decalogo anti trafficanti, a prevedere la distruzione delle imbarcazioni usate per la tratta di immigrati illegali, esattamente le dichiarazioni fatte in passato da Giorgia Meloni e che erano state duramente attaccate dalla sinistra italiana".(Rin)