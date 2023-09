Migranti: fonti Fd'I, da sinistra europea e italiana boicottaggio strategia governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il successo dell'iniziativa italia" sul fronte dell'immigrazione "è ottenuto nonostante la durissima contrarietà dell'intera sinistra europea dimostrata da episodi molto scorretti". Lo rilevano fonti di Fratelli d'Italia. Come ad esempio, spiegano, "in ambito europeo la lettera dell'Alto rappresentante Borrell al Commissario Ue per l'allargamento e la politica di vicinato in cui dichiarava di non condividere la politica della presidente Von der Leyen sulla firma del Memorandum con la Tunisia, e in ambito italiano la lettera aperta pubblicata oggi su un quotidiano italiano a firma di Laura Boldrini e Giuseppe Provenzano. Tutti atti volti a costruire una narrazione finalizzata a boicottare la strategia italiana di contrasto all'immigrazione illegale", concludono da Fratelli d'Italia.(Rin)