Migranti: Battilocchio (FI), piena e rapida attuazione a memorandum Ue-Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Tunisia ribadiamo la necessità che sia data piena e rapida attuazione al memorandum con l'Ue firmato a luglio scorso, alla presenza anche del nostro presidente Meloni". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro, oggi a Tunisi. "Più in generale è indispensabile rafforzare la collaborazione con tutti i Paesi di transito e di origine per prevenire le partenze e per contrastare i trafficanti criminali. La tematica è strutturale, il continente africano è in ebollizione: oltre all'Ue serve un'azione congiunta che coinvolga Unione Africana e soprattutto Onu" ha spiegato. "Proprio all'Onu il ministro Tajani in questi giorni sottolineerà l'indispensabile necessità di una cornice internazionale in questo contesto", ha concluso. (Rin)