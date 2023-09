© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le colonne della Porta di Brandeburgo a Berlino sono state imbrattate con vernice arancione dal gruppo Last Generation, che ha rivendicato l’azione come forma di protesta contro i cambiamenti climatici. La polizia ha fermato 13 attivisti mentre sono in corso le operazioni di ripulitura.(Geb)