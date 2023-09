Pontida: Le Pen, dichiarazione dei diritti dei popoli e delle nazioni strumento di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri "ho presentato ufficialmente in Francia una dichiarazione dei diritti dei popoli e delle nazioni sarà uno strumento in più per la comunità internazionale al servizio della pace". Ad affermarlo Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, intervenendo a Pontida, accolta dalla folla esultante. "Mi sembra urgente proclamare a gran voce che queste comunità naturali costituite dai popoli e dalle nazioni proteggono gli esseri umani e civiltà", ha proseguito, "oggi vengono messe in discussione da organizzazioni sovranazionali ideologiche o da entità commerciali globalizzate". "Pur rivolgendosi a tutti, per noi europei sarà lo strumento per rimettere l'Unione Europea al suo posto, lo strumento per riprendere il controllo perché noi vogliamo più che ci impongano politiche che non abbiamo scelto", ha concluso Le Pen. (Rem)