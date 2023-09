Libano: media, inviato francese pronto a tornare a Beirut con proposte candidati presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell'esercito, generale Joseph Aoun, è attualmente il candidato principale nella corsa per diventare il futuro presidente della Repubblica del Libano, ma l'inviato francese Jean-Yves Le Drian "insiste per tornare a Beirut con due o tre nomi". Lo hanno riferito fonti informate citate dal quotidiano kuwaitiano "Al Anbaa", secondo cui "ciò faciliterebbe la discussione con i partiti esitanti o con coloro che hanno riserve nei confronti del capo dell'esercito, come la Corrente patriottica libera", il partito cristiano-maronita guidato da Gebran Bassil. Il Libano non ha un capo dello Stato dalla fine del mandato del presidente Michel Aoun il 31 ottobre 2022. Fonti informate hanno intanto riferito al quotidiano kuwaitiano "Al Rai" che un inviato del Qatar “cercherà di rimuovere gli ostacoli che bloccano l'accordo per il candidato presidenziale, cercando di raggiungere un consenso interno". (Lib)