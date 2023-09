Spagna: Sanchez, se investitura fosse partita calcio Feijoo sarebbe espulso per perdita tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'investitura alla presidenza del governo spagnolo fosse una partita di calcio, al presidente del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, sarebbe mostrato il "cartellino rosso" per aver "deliberatamente perso tempo". Lo ha detto il premier uscente, Pedro Sanchez, durante un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Santiago de Compostela, in Galizia, di fronte a più di 2.500 militanti. A questo proposito, Sanchez ha evidenziato che Feijoo non si presenta al dibattito di investitura per essere eletto presidente, ma "capo dell'opposizione". Il leader socialista ha poi fatto riferimento alla manifestazione indetta dal Pp per il prossimo fine settimana a Madrid, affermando che l'unico obiettivo di popolari è quello di manifestare contro la sua formazione millantando una presunta "disgregazione del Paese". "Signori del Pp, la Spagna non è in frantumi, la Spagna non sta affondando. La Spagna sta sbadigliando di fronte all'enorme perdita di tempo dell'onorevole Feijoo e alle sue bugie", ha detto Sanchez. (Spm)