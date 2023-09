Spagna: Sanchez, cercherò voti investitura anche sotto le "pietre" per migliorare vita cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, si è impegnato a cercare i voti per la sua investitura alla guida del prossimo esecutivo "anche sotto le pietre" per "promuovere misure volte a migliorare la vita dei cittadini", assicurando che il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) "rispetta la Costituzione dalla A alla Z". Il premier lo ha detto nel corso di un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Santiago de Compostela, in Galizia, davanti a più di 2.500 militanti. Sanchez ha criticato il Partito popolare (Pp) per aver avuto la "faccia tosta" di dire che i socialisti stanno per "rompere" la Costituzione quando hanno trascorso cinque anni a "non rispettare" il mandato di rinnovare l'organo di governo dei giudici. "Ho promesso che avrei cercato voti anche sotto le pietre per rendere dignitoso il salario minimo, per aumentare le borse di studio, per impegnarci nell'emancipazione dei giovani, nell'armonia tra i popoli della Spagna e nella convivenza. Ed è quello che faremo una volta fallita l'investitura di (Alberto Nunez) Feijo", sottolineato. (Spm)