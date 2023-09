Spagna: Feijoo, difenderemo libertà e uguaglianza anche a costo di perdere presidenza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo "difenderà la libertà e l'uguaglianza degli spagnoli anche a costo di perdere la presidenza del governo". Lo ha detto il leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo, nel corso del suo intervento durante un evento del partito nella città di Oroso in Galizia, difendendo il suo diritto di andare al dibattito di investitura per la presidenza del governo dopo essere risultato vincitore alle elezioni generali 23 luglio e aver ricevuto il mandato da re Felipe VI. Il capo della formazione conservatrice ha replicato in questo modo alle parole del presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, nel rispondere alle accuse di "perdita di tempo" poiché non ha i numeri sufficienti in Parlamento per essere nominato nuovo capo dell'esecutivo. Feijoo ha osservato che non è una perdita di tempo "rispettare e far rispettare la Costituzione, rispettare e far rispettare il mandato del capo dello Stato ed i risultati delle urne". "Continueremo a lottare perché la Spagna ha bisogno di noi più che mai", ha aggiunto il leader popolare. (Spm)