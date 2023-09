© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eravamo quasi mille oggi a Santa Severa. Italia Viva è più in forma che mai: siamo l’alternativa a questo governo inconcludente, siamo l’alternativa a questa opposizione ideologica". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, su X (ex Twitter). "Il Centro è il futuro, in Italia, in Europa", ha aggiunto. (Rin)