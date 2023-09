Cina-Malesia: incontro premier Li-Anwar, tra i temi il Mar Cinese Meridionale e il Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, in visita a Nanning, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, per la ventesima edizione dell’Expo Cina-Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico) o Caexpo, ha incontrato oggi l’omologo Li Qiang, con cui ha discusso di varie questioni bilaterali e regionali, tra cui quella del Mar Cinese Meridionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa pubblica malesiana “Bernama”, secondo la quale i due premier hanno concordato di intrattenere una comunicazione costante e aperta per mantenere una situazione pacifica. L’interlocutore cinese, secondo quanto riportato, ha espresso il suo sostegno alla centralità dell’Asean nella regione. I due leader hanno parlato anche della crisi politica in Myanmar e dei rifugiati rohingya. Anwar, inoltre, ha invitato Li e il presidente cinese, Xi Jinping, a visitare la Malesia l’anno prossimo, in occasione del 50mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche. (segue) (Fim)