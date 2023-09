Cina-Malesia: incontro premier Li-Anwar, tra i temi il Mar Cinese Meridionale e il Myanmar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua visita di giornata a Nanning il capo del governo della Malesia, accompagnato da una delegazione ministeriale, ha presenziato alla cerimonia dello scambio di tre protocolli d’intesa firmati. Un documento è stato sottoscritto dalle compagnie Citaglobal Bhd e Shanghai Sus Environment e riguarda la cooperazione in materia di valorizzazione energetica dei rifiuti. Gli altri due sono stati siglati da Guangxi Beibu Gulf International Port Group: uno con Pm Access World in materia di logistica e l’altro con Sime Darby Oils International per la distribuzione di olio di palma. Anwar ha avuto anche incontri a porte chiuse con dirigenti di Huawei e Chinese Communications and Construction Company (Cccc), seguiti da una conferenza stampa. Il leader di Kuala Lumpur ha dichiarato, tra l’altro, che il coinvolgimento nella Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), l’iniziativa per la connettività lanciata da Pechino, non impedisce alla Malesia di prestare attenzione ad altri Paesi e regioni: dagli Stati Uniti all’Europa, dall’India all’Australia. (Fim)