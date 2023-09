Pontida: Salvini, finché islam non sarà tollerante andrà guardato con estrema attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 "quasi tutte le religioni si limitano alla sfera dell’anima e non entrano nella vita quotidiana, a parte una che non è una religione, ma è il tentativo di imporre un modo di vivere diverso dai diritti che uomini e donne si sono conquistati. Fino a che l’islam non deciderà di essere una cultura tollerante di chi non la pensa come lui, l’Islam dovrà essere guardato con estrema attenzione". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Pontida. “Tribunali islamici in Italia e in Europa non ne voglio”, ha proseguito, “chi ritiene che la donna valga meno dell’uomo, a casa mia non sarà mai bene accetto. E chi ritiene che la donna valga meno dell’uomo, a casa mia non sarà ben accetto”. “Mettetevi d’accordo con voi stessi signori socialisti, il Velo islamico e l’8 marzo non vanno d’accordo”, ha concluso.(Rem)