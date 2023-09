Pontida: Cecchetti e Zoffili, ancora una volta successo di partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pontida, "ancora una volta è un successo di partecipazione e voglia di esserci, ancora una volta quando la Lega e Matteo Salvini chiamano la base lombarda leghista risponde sempre presente, mobilitandosi come solo la nostra base sa fare, con la nostra passione e organizzazione". così in una nota l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Salvini Premier Lombardia, e l'on Eugenio Zoffili, vice coordinatore regionale. "Ancora una volta c'erano migliaia di nostri sostenitori e militanti, da tutte le province lombarde, ad animare il pratone con le loro bandiere, ancora una volta diverse centinaia di loro da hanno lavorato giorno e notte per l'allestimento del palco e per tutta l'organizzazione di questo raduno", hanno concluso. (Com)