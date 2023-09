Nato: Stoltenberg, visita Kim dimostra quanto la Russia sia isolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Russia del leader nordcoreano dimostra quanto Mosca sia isolata. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un intervento a “In mezz’ora”. “Dimostra quanto Putin e la Russia siano isolati. Per procurarsi armi e munizioni la Russia deve andare in Corea del Nord e in Iran. Qualsiasi accordo tra Russia e Corea del Nord violerebbe qualunque risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha osservato Stoltenberg.(Res)