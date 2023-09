Serbia: nominati nuovi ambasciatori in Algeria e Finlandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha nominato due ambasciatori, Ana Petkovic in Algeria e Aleksandar Jankovic in Finlandia. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Belgrado attraverso una nota. Ana Petkovic lavora al ministero degli Esteri dal 1998. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso le ambasciate della Repubblica di Serbia a Roma, Skopje e Varsavia, dove è stata incaricata d'affari da giugno 2021 a febbraio 2022. Aleksandar Jankovic lavora al ministero degli Esteri dal 1998 ed è stato, tra l'altro, a capo del Dipartimento per l'Asia, l'Australia e il Pacifico, nonché del Dipartimento per l'Africa e il Medio Oriente.(Seb)