Migranti: Lorenzin (Pd), governo fallimentare su suo cavallo di battaglia

- "A corollario delle disastrose politiche migratorie del governo, assistiamo ad un incomprensibile teatrino. Da una parte Meloni è a Lampedusa con la presidente della Commissione europea von der Leyen per chiedere aiuto all'Europa su come affrontare la crisi migranti. Dall'altra Salvini è a Pontida a sfilare con Le Pen, la principale detrattrice dell'Europa, all'indomani della mano tesa di Macron all'Italia sul dossier immigrazione". Lo dichiara la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo Pd. "Assistiamo - prosegue - non solo al fallimento di uno dei cavalli di battaglia del governo, il blocco all'arrivo dei migranti, ma ad una maggioranza spaccata agli occhi dell'Europa e dei principali interlocutori internazionali. È tutta una contraddizione, un derby interno giocato per risicare consenso, che non fa assolutamente l'interesse dell'Italia, con il nostro Paese che rischia sempre più l'isolamento all'interno dell'Ue. Una maggioranza disastro, 8 mesi sono lunghi così!", conclude. (Com)