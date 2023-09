Pontida: Salvini, in Italia e in Europa abbiamo una sinistra che va a rovescio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia e in Europa "abbiamo una sinistra che va a rovescio, tra banchieri e operai sceglie i banchieri tra le multinazionali e gli artigiani e i commercianti sceglie le multinazionali. Noi vogliamo sostenere chi vive, lavora, produce e paga le tasse in Italia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di Pontida. (Rem)