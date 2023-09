Giappone-Italia: le grandi opere di Roma in esposizione a Tokyo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del fine settimana a Tokyo sono anche andate in scena due rappresentazioni del Teatro dell'Opera. "La meravigliosa mostra allestita dai Musei Capitolini e le due rappresentazioni della Traviata e della Tosca, testimoniano la nostra eccellenza nel mondo, e l'importanza della diplomazia culturale anche per sostenere la candidatura della Capitale a ospitare l'Esposizione Universale nel 2030", ha aggiunto l'assessore Zevi. Tra le opere in mostra spiccano noti capolavori come la Lupa capitolina e la Venere pudica (Venere capitolina). La mostra è stata organizzata in concomitanza con il 150mo anniversario della visita a Roma della Missione Iwakura, l'importante viaggio diplomatico intorno al mondo organizzato a fine Ottocento dal governo Meiji e guidato dall'ambasciatore plenipotenziario Iwakura Tomomi: nel 1873 la delegazione giapponese visitò anche i Musei Capitolini, e il viaggio ebbe tra gli altri un grande impatto sulla politica museale giapponese. (segue) (Git)