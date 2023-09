Pakistan: Qazi Faez Isa ha giurato oggi come nuovo giudice capo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Isa, subentrato a Umar Ata Bandial, è il 29mo presidente della Corte suprema. Come primo atto, ha formato un collegio incaricato di esaminare i ricorsi contro la legge Supreme Court (Practice and Procedure) Act, approvata a marzo su iniziativa del governo di Shehbaz Sharif, rinviata al parlamento dalla presidenza della Repubblica ed entrata in vigore il 21 aprile. La prima udienza è in programma domani. La controversa legge limita il potere del giudice capo di avviare un’azione legale nella sua capacità individuale, consentendolo solo all’interno di un collegio con altri due giudici anziani. Inoltre, contro l’iniziativa motu proprio si può ricorrere in appello entro 30 giorni e in caso di ricorso deve essere convocata un’udienza entro 14 giorni, affidata anch’essa a un collegio di tre giudici. (Inn)