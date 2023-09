Russia-Corea del Nord: conclusa la visita di Kim, il treno blindato è ripartito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, a bordo del suo treno blindato, dopo sei giorni di visita in Russia, è ripartito oggi per rientrare in patria. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Il treno ha lasciato la stazione ferroviaria di Artjom, dopo una cerimonia di saluto. La città, nell’Estremo Oriente russo, dista circa 200 chilometri dal confine con la Corea del Nord e lo spostamento del mezzo blindato richiede diverse ore. Nella sua trasferta Kim ha avuto colloqui col presidente della Russia, Vladimir Putin, il 13 settembre nel Cosmodromo Vostochny, e diversi ministri. Con il ministro dell’Industria e del commercio, Denis Mantrov, Kim ha visitato il Centro spaziale Jurij Gagarin di Komsomolsk sull’Amur, mentre con il ministro della Difesa, Sergej Shoigu, ha visitato l’aeroporto di Vladivostok-Knevici, dove gli sono stati mostrati i bombardieri supersonici strategici Tu-160, e si è recato a bordo della fregata Maresciallo Shaposhnikov, che fa parte della flotta del Pacifico ed è dotata di armi antisommergibili e antiaeree. (Rum)