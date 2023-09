Europee: Fontana, mandare più parlamentari possibili per invertire follie demagogiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa "dobbiamo mandare il maggior numero di parlamentari della Lega possibili, l’Europa deve cambiare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia intervenendo alla seconda giornata dell’evento della Lega a Pontida. Le scelte “non devono essere prese da lobby, da chi tutela alcuni Paesi e non altri”, ha aggiunto. “Le Lega inverta le follie demagogiche che stanno portando avanti, come la direttiva Aria”, ha concluso Fontana. (Rem)