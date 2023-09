Lega: Cangemi (consigliere Regione Lazio), grande folla a Pontida, partito cresce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Cangemi, presente all'apertura del 35mo raduno del partito a Pontida, afferma in una nota: "È un'emozione ogni volta essere su questo pratone,pregno di valori. È una Lega forte, che cresce e la folla che imperversa né è assoluta testimonianza. La gente che ci ha votato sta confermando la fiducia in Salvini e in tutti noi rappresentanti delle istituzioni. La nostra è politica della concretezza e i numeri che abbiamo sotto gli occhi ne sono la prova". (Com)