Vaticano: Papa, il perdono è l'ossigeno che purifica l'aria dall'odio

- Il perdono "è l'ossigeno che purifica l'aria inquinata dall'odio". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita dell'Angelus di questa mattina in Piazza San Pietro. "E' l'antidoto che risana i veleni del rancore – ha continuato Francesco - è la via per disinnescare la rabbia e guarire tante malattie del cuore che contaminano la società". Il Santo Padre, commentando il Vangelo di oggi, ha spiegato: "Dio perdona in modo incalcolabile, eccedendo ogni misura. Lui è così, agisce per amore e per gratuità – ha sottolineato il Papa - noi non possiamo ripagarlo ma, quando perdoniamo il fratello o la sorella, lo imitiamo. Perdonare non è dunque una buona azione che si può fare o meno: è una condizione fondamentale per chi è cristiano". (Civ)