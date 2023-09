Migranti: Papa, fenomeno va affrontato insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, ha ricordato il suo prossimo viaggio a Marsiglia per partecipare alla conclusione dei "Rencontres Méditerranéennes" organizzato "per promuovere percorsi di pace di collaborazione ed integrazione attorno al mare Nostrum con una attenzione speciale al fenomeno migratorio". Il Santo Padre ha dunque sottolineato che il tema dele migrazioni "rappresenta una sfida non facile come vediamo anche nelle cronache di questi giorni, ma che va affrontata insieme, in quanto essenziale per il futuro di tutti, che sarà prospero solo se costruito sulla fraternità e mettendo al primo posto la dignità umana". (Civ)