Onu: Tajani a New York da oggi al 20 per la settimana di alto livello della 78ma Assemblea generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresiedente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà a New York dal 17 al 20 settembre per partecipare alla settimana di alto livello della 78ma Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga). Il focus della missione sarà il tema delle migrazioni, di cui il vicepremier discuterà in diversi eventi onusiani e durante numerosi incontri bilaterali con suoi omologhi e con vertici delle organizzazioni internazionali competenti per la materia. Ampio spazio sarà poi dedicato all'Africa, una priorità per la politica estera italiana, e ai Balcani Occidentali, una regione dove il nostro Paese svolge sempre più un ruolo da protagonista per accompagnarne l'integrazione nell'Unione Europea. Lo riferisce una nota della Farnesina. (segue) (Com)