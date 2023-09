Onu: Tajani a New York da oggi al 20 per la settimana di alto livello della 78ma Assemblea generale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 19 settembre, a fianco del presidente del Consiglio, il vicepremier presenzierà all'apertura del dibattito generale. Tra gli altri principali appuntamenti in agenda, Tajani presiederà la riunione ministeriale del gruppo "Uniting for Consensus" – nel quale l'Italia svolge il ruolo di coordinatore sin dalla creazione del gruppo – sul processo di riforma del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Nell'ambito degli eventi a margine del dibattito generale organizzati dall'Italia, il vicepremier coordinerà i lavori di una riunione dedicata all'educazione quale fattore chiave per lo sviluppo e per assicurare un futuro ai bambini in contesti di crisi. Inoltre, insieme a Giappone, Emirati Arabi Uniti e Onu, presiederà un evento dedicato ai sistemi alimentari e al clima che, oltre a confermare il ruolo di primo piano dell'Italia sulla sicurezza alimentare, si colloca in continuità con il Vertice sui sistemi alimentari di Roma del luglio scorso. (segue) (Com)