Onu: Tajani a New York da oggi al 20 per la settimana di alto livello della 78ma Assemblea generale (4)

- Durante la settimana di alto livello, Tajani parteciperà inoltre alle tradizionali riunioni dei ministri degli Esteri dell'Unione europea e del G7 e incontrerà le principali associazioni ebraiche. Nel corso della missione a New York, il vicepremier inaugurerà anche la mostra "Collezione Farnesina" presso l'Istituto italiano di cultura e avrà incontri con esponenti di primo piano del mondo imprenditoriale e finanziario statunitense cui illustrerà la rinnovata strategia di diplomazia della crescita promossa dal governo italiano e le opportunità di investimento in Italia. (Com)