Cultura: Medio Oriente, Jerico inserita nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità Unesco

- Il Comitato per il patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha deciso di iscrivere l'antica città palestinese di Gerico, conosciuta anche come Tell es Sultan, in Cisgiordania, nell'elenco del patrimonio dell'umanità. La decisione è stata presa durante la 45esima sessione del Comitato per il patrimonio mondiale dell'Unesco, in corso nella capitale saudita Riad. L’inclusione di questo sito storico nella prestigiosa lista significa il riconoscimento dell’immenso significato culturale e storico dell’antica Gerico, situata nella regione della Valle del Giordano. Gerico è rinomata come una delle più antiche città abitate ininterrottamente al mondo, con una storia che dura da migliaia di anni. L'antica città vanta notevoli reperti archeologici, tra cui prove delle sue antiche fortificazioni e dei primi insediamenti umani, nonché l'iconico mosaico del Palazzo di Hisham. Questi tesori archeologici offrono informazioni preziose sulla storia, la cultura e la civiltà della regione. Il sito di Tell es-Sultan è stato oggetto di scavi per oltre un secolo e ha restituito i resti di una città fortificata, considerata il più antico insediamento abitato ininterrottamente del pianeta. (Res)