Autonomia: Calderoli, 2024 sarà anno dell'approvazione

- Sono convinto che “a ottobre 2023 ci sarà il provvedimento in aula al senato, questo vuol dire che il 2024 è l’anno dell’autonomia”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli intervenendo alla seconda giornata dell’evento della Lega a Pontida. “Sapevo - ha aggiunto - che non era una passeggiata, se sono passati 22 anni, sette legislature e 14 ministri e nessuno è riuscito a farla, un motivo c’è di sicuro". "Sono soddisfatto di aver raggiunto un accordo. La maggioranza è assolutamente convinta di portare a casa l’autonomia", ha concluso. (Rem)