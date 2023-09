© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle frasi pronunciate da Nicola Zanarini nel corso della radiocronaca di Reggiana-Cremonese di ieri, in onda all'interno di "Tutto il calcio" su Radio1, la Rai – riferisce una nota – rende noto di aver avviato una procedura disciplinare nei confronti del giornalista. (Com)