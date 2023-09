Sanità: Renzi a campo largo, pronti a lavorare insieme per chiedere Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io ho un messaggio al campo largo, anche se faccio fatica a chiamare sinistra una cosa in cui c'è Conte: ci stiamo. “Siamo pronti a lavorare insieme sulla sanità mettete per iscritto che servono i 37 miliardi del Mes sanitario”. Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della festa nazionale del partito. “Caro Conte rispondi ‘sì’ o ‘no’”, ha aggiunto Renzi, riferendosi poi alla segretaria del Partito democratico, Elly Schlein: “Caro Pd, la fai una battaglia per avere i 37 miliardi di euro del Mes?”. (Rin)