Torino: Savino, dolore e tristezza per tragedia Caselle

- Provo un dolore e una tristezza indicibili, mi stringo alla famiglia della piccola Laura che ha perso la vita in questa tragedia di Caselle. “A loro vanno i sentimenti del più profondo cordoglio e gli auguri di pronta guarigione per il fratellino". Così in una nota il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino. "Voglio esprimere - aggiunge - la mia vicinanza anche al pilota coinvolto nell'incidente. Possiamo solo immaginare quello che in questo momento sta provando". (Rin)