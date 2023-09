Cina-Vietnam: incontro primi ministri, ribadita importanza prioritaria partenariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier cinese, inoltre, le due parti dovrebbero gestire le loro differenze attraverso il dialogo e la consultazione. Anche il premier vietnamita ha sottolineato l’importanza prioritaria e strategica del partenariato bilaterale. Secondo quanto riferito, Hanoi è pronta ad aumentare la sinergia tra i corridoi economici nazionali e l’iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) lanciata da Pechino; ad approfondire la cooperazione in materia agricola, commerciale, finanziaria; a promuovere le relazioni Cina-Asean. Anche Pham ha auspicato una gestione adeguata delle controversie. (Cip)