Migranti: Ronzulli (FI), grazie a governo, Europa sta capendo

- Non c'è più tempo per le parole. “È arrivato il momento dei fatti. La presenza della Von der Leyen a Lampedusa è la dimostrazione di come il governo sia riuscito a far capire all'Europa che la crisi migratoria non è un problema solo italiano”. Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. “Ogni Paese metta da parte egoismi e miopie, perché questa drammatica situazione si può risolvere solo tutti insieme", aggiunge. (Rin)