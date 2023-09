Governo: Giorgetti, investimenti siano esclusi dal patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se crediamo nel futuro di chi investe, della famiglia e dell'impresa "con la stessa logica noi, come governo italiano rivendichiamo, a livello europeo, che il patto di stabilità escluda dal conteggio gli investimenti". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo dal palco di Pontida. "Bisogna avere pazienza, come mi ha insegnato Umberto Bossi, tutto subito non si può avere, questi non sono i cento metri, questa è la mezzo fondo", ha concluso. (Rem)