Migranti: Foti (Fd’I), Meloni costruisce relazioni in Ue per risolvere problema

- Il presidente Meloni costruisce relazioni, rapporti e firma accordi a vantaggio dell'Italia e la sinistra si mette di traverso, con l'unico scopo di impedire che gli sbarchi diminuiscano per poi dare la colpa al governo, ma il trucco è ormai svelato. Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. “Alla sinistra italiana ed europea non importa nulla dell'afflusso straordinario degli immigrati irregolari sulle nostre coste. Nelle loro lettere, il commissario Borrell da una parte e Provenzano e Boldrini dall'altra, chiedono di annullare il memorandum firmato con la Tunisia per fermare gli sbarchi”, sottolinea Foti, che aggiunge: “Grazie soprattutto all'azione diplomatica di Giorgia Meloni, oggi a Lampedusa con Ursula von der Leyen e che ha già incassato il sostegno di Francia e Germania, si va avanti con l'unico scopo di uscire dall'emergenza immigrati. I provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri in programma domani faranno il resto e chi sbarca illegalmente sarà trattenuto fino a 18 mesi. Con buona pace delle Boldrini di turno e di tutta la sinistra che ha come scopo ingrassare le Ong senza interessarsi della sicurezza degli italiani". (Rin)