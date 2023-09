Cina-Indonesia: premier Li e vicepresidente Amin discutono di cooperazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, ha incontrato il vicepresidente dell’Indonesia, Ma’ruf Amin, ieri a Nanning, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, a margine della ventesima edizione dell’Expo Cina-Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico) o Caexpo. Lo riferisce l’agenzia di Stato cinese “Xinhua”. Il premier Li ha esortato ad attuare il consenso raggiunto dai rispetti leader, i presidenti Xi Jinping e Joko Widodo, nel loro recente incontro, a rafforzare la fiducia politica reciproca e a portare avanti la cooperazione strategica a un livello più alto. La parte cinese, ha detto Li, è pronta a collaborare per allineare ulteriormente le strategie di sviluppo dei due Paesi e ad approfondire la cooperazione nell’iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) promossa da Pechino. Istruzione, cultura, turismo, gioventù e sport, contatti interpersonali sono altri ambiti indicati dal premier cinese in cui rafforzare la cooperazione. Anche l’Indonesia, ha detto il suo vicepresidente, è disposta ad approfondire la cooperazione con la Cina nei settori dell’economia, del commercio e degli scambi interpersonali. Entrambe le parti, inoltre, hanno ribadito l’impegno nella cooperazione multilaterale e Cina-Asean.(Cip)