Migranti: Michel, tema sul tavolo del vertice informale di Granada, serve risposta europea

- La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea. "Nessuno Stato europeo sarà lasciato indietro". A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, tramite un messaggio su X (ex Twitter). "Nessuno Stato membro sarà lasciato solo. Al vertice informale di Granada faremo il punto sulla migrazione. Sarà l'occasione per fare il punto sui progressi compiuti da giugno e per guardare alla discussione di fine ottobre", si legge nel messaggio di Michel. (Beb)