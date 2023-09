© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ per me importante essere qui oggi”, perché l’immigrazione irregolare “è una sfida che dobbiamo affrontare a livello europeo e ha bisogno di una risposta europea”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa congiunto con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Lampedusa.(Res)