Migranti: Meloni, coinvolgimento Onu assolutamente necessario

- Credo anche, e ne parleremo in settimana, che un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite sia assolutamente necessario. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presso l’aeroporto di Lampedusa. Per Meloni sono necessari “accordi strutturali con i paesi del Nord-Africa per fermare le partenze, una lotta più incisiva contro i trafficanti di esseri umani” ma anche “un’efficace missione europea navale per contrastare le partenze irregolari”. (Rin)