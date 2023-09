Migranti: aumento migranti è causato dai tanti trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dei migranti è causato dai tanti trafficanti. “Questo mette sotto pressione l’isola di Lampedusa creando una situazione difficile per i suoi cittadini”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa congiunto con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Lampedusa. “Abbiamo un obbligo come parte della comunità internazionale”, ha detto aggiungendo che “dobbiamo decidere chi entra in Ue e in base in quali circostanze, sicuramente non gli scafisti”.(Res)