Lega: Fedriga, non ci si può limitare a slogan, bisogna anche saper dire dei no

- Quando siamo chiamati ad amministrare, "qualcuno continua a fare slogan invece qualcuno porta risultati alla propria gente". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dal palco di Pontida. "Non ci si può limitare allo slogan - ha proseguito -quando siamo chiamati a governare dobbiamo dare delle risposte - ha proseguito - dobbiamo anche saper dire dei no, quello che è difficile, le difficoltà che s'incontrano ad amministrare bene, perché questa è la politica serie che ci contraddistingue da chi sa usare solo tante parolo a chi è all'opposizione, ma quando ha responsabilità di governo non porta a casa nulla per i suoi cittadini". (Rem)