Migranti: Meloni, confermo norma per estensione trattenimento per rimpatri domani in Cdm

- Confermo che nel Consiglio dei ministri di domani “porteremo la norma per estendere al massimo consentito dalle regole europee il trattenimento ai fini del rimpatrio di chi arriva irregolarmente in Italia. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presso l’aeroporto di Lampedusa. “E daremo mandato al ministero della Difesa di attivarsi immediatamente per realizzare le strutture necessarie”, ha aggiunto. (Rin)