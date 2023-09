Migranti: Fedriga, Europa intervenga su rotte mediterranea e balcanica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell'immigrazione "l'Europa deve battere un colpo e intervenire nelle rotte sia mediterranea che balcanica: la mia Regione non è di primo ingresso, prima di noi ci sono Croazia e Slovenia che fanno parte dell'Unione europea". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dal palco di Pontida. "L'Europa, se veramente tutela i cittadini europei, non soltanto quelli italiani, deve difendere le proprie frontiere: chi può entrare regolarmente è giusto che entri, ma chi vuole entrare irregolarmente non" deve poter "entrare", ha concluso. (Rem)