Turismo: Regione Lazio approva modifica su regolamento attività albergo diffuso

- La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato le modifiche al regolamento sulla disciplina delle attività ricettive dell’albergo diffuso. Il tutto nel quadro di una più organica riorganizzazione del sistema turistico laziale e in un’ottica di decentramento amministrativo. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. L’albergo diffuso è localizzato in Comuni con popolazioni fino a un massimo di 60 mila abitanti. Il Comune, entro il 15 gennaio di ogni anno, trasmette alla direzione regionale competente in materia di turismo gli aggiornamenti dei dati sulla capacità ricettiva degli alberghi diffusi che hanno presentato la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) nel corso dell’anno precedente, comprese le nuove aperture o le variazioni intervenute. (segue) (Com)