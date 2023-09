© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Von der Leyen "vada pure a Lampedusa, ma poi deve tornare a casa a risolvere il problema". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo dal palco di Pontida. "Abbiamo coscienza che è un brutto periodo per la storia del nostro Paese - ha proseguito - l'Europa non può considerare Lampedusa il confine italiano, non è un problema solo nostro". (Rem)