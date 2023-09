Migranti: von der Leyen, piano in dieci punti a contrasto dei flussi illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato un piano in dieci punti dell’Ue contro i flussi illegali in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Lampedusa. Nel primo punto, la presidente della Commissione offre il supporto dell’Ue all’Italia per la gestione dei flussi migratori in arrivo dalla rotta mediterranea. “In primo luogo, ho offerto all'Italia il sostegno della Commissione europea e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e di Frontex, per affrontare questa crisi immediata”, ha detto. “L'Agenzia può aiutare a gestire l'elevato numero di migranti, e può anche aiutare con la registrazione degli arrivi, il rilevamento delle impronte digitali” oltre a effettuare altre operazioni, ha dichiarato von der Leyen. Il secondo punto esorta gli altri Stati membri per trasferire i migranti fuori dall’Italia. Il terzo punto offre il sostegno di Frontex per garantire un rapido ritorno dei migranti nei loro Paesi d’origine se non hanno diritto all’asilo. “Parleremo coni Paesi di origine per facilitare questo processo”, ha detto von der Leyen. (segue) (Res)