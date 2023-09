Migranti: von der Leyen, piano in dieci punti a contrasto dei flussi illegali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro punto prevede il dialogo con i Paesi di partenza. “Combattere insieme contro trafficanti, ad esempio con Frontex, ad esempio con l’Ue che parla con la Tunisia per queste rotte”. Inoltre, secondo la presidente della Commissione Ue, “dobbiamo migliorare la sorveglianza navale e aerea con Frontex. Dobbiamo esplorare le opzioni per estendere ed eventualmente aggiungere missioni navali”. Infine occorre “agire contro le strutture logistiche dei trafficanti e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto delle autorità italiane per distruggere le imbarcazioni dei trafficanti”. Secondo von der Leyen “l’Agenzia europea per l’asilo deve migliorare il sostegno all’Italia per accelerare le procedure. Chi non ha titolo per l’asilo deve tornare al Paese d’origine”. Inoltre servono “misure più efficaci contro scafisti e trafficanti, con dei corridoi umanitari e dei percorsi legali. E’ importante spezzare il circolo vizioso della narrativa dei trafficanti”. Per von der Leyen “una cosa è certa: meglio applichiamo una migrazione legale e più possiamo essere severi contro gli illegali. Per questo è importante la cooperazione con Oim e Unhcr”. Infine, serve un lavoro con la Tunisia “per l’attuazione dell’ufficio internazionale migranti dando vita a nuovi progetti e a uno stanziamento di fondi per la Tunisia”. “Voglio dire a tutti voi che migrazione è una sfida europea e richiede una risposta europea, attraverso risposte concrete che diano risultati, e solo con la solidarietà raggiungeremo questo obiettivo”, ha concluso von der Leyen. (Res)